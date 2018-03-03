Гройсман рассказал, что будет с отоплением многоэтажек в Украине

Владимир Гройсман

В связи с экономией потребления газа в Украине проблем с теплоснабжением домов не будет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в пятницу, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он отметил, что план экономии будет действовать пять дней, и «во вторник – максимум в среду» ситуация стабилизируется.

«Местные власти знают алгоритм действий. Никаких проблем с теплоснабжением многоэтажек не будет. Произошла смена источника энергии, есть теплоэлектростанции, работающие на мазуте. Все выполняют план… Мне очень жаль, что из-за того, что не было предусмотрительности со стороны «Нафтогазу», сегодня страдают люди. Всегда надо думать головой, что контракты – это хорошо, но зимой людям должно быть тепло, у них должна быть горячая вода и в их домах должно быть комфортно. Об этом должен помнить каждый чиновник»,– сказал премьер-министр.


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