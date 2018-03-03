Украина готова передать РФ около 20 россиян за освобождение узников Кремля

Украина готова передать РФ около 20 россиян, задержанных в зоне конфликта на Донбассе, в обмен на освобождение украинцев, незаконно удерживаемых на территории РоSSии.

Об этом заявила журналистам первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«В Украине задержаны или уже отбывают наказание примерно 20 россиян, засланных сюда роSSийской властью воевать против Украины. Эти россияне идентифицированы, они были задержаны в зоне конфликта. И они осуждены на достаточно большие сроки в Украине. Украинская сторона готова их передать РФ за освобождение украинских пленников — Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпьюка, Клиха, других пленников», — сказала Геращенко.

Она обратилась к руководству РФ с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины, и освободить украинских заложников.

Первый вице-спикер подчеркнула, что украинская власть ищет «все возможные механизмы, площадки, рычаги и каналы, чтобы освободить украинских узников».

Как сообщалось, 2 марта украинские пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак были обменяны при содействии Президента Украины на двух роSSийских пограничников, задержанных в июле 2017 года на админгранице с оккупированным Крымом в Херсонской области.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на 26 февраля 64 гражданина Украины стали политзаключенными Кремля.