Украина готова передать РФ около 20 россиян за освобождение узников Кремля

irina-gerashhenko

Украина готова передать РФ около 20 россиян, задержанных в зоне конфликта на Донбассе, в обмен на освобождение украинцев, незаконно удерживаемых на территории РоSSии.

Об этом заявила журналистам первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«В Украине задержаны или уже отбывают наказание примерно 20 россиян, засланных сюда роSSийской властью воевать против Украины. Эти россияне идентифицированы, они были задержаны в зоне конфликта. И они осуждены на достаточно большие сроки в Украине. Украинская сторона готова их передать РФ за освобождение украинских пленников — Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпьюка, Клиха, других пленников», — сказала Геращенко.

Она обратилась к руководству РФ с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины, и освободить украинских заложников.

Первый вице-спикер подчеркнула, что украинская власть ищет «все возможные механизмы, площадки, рычаги и каналы, чтобы освободить украинских узников».

Как сообщалось, 2 марта украинские пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак были обменяны при содействии Президента Украины на двух роSSийских пограничников, задержанных в июле 2017 года на админгранице с оккупированным Крымом в Херсонской области.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на 26 февраля 64 гражданина Украины стали политзаключенными Кремля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Супрун позволила мочить пробу МантуСупрун позволила мочить пробу Манту
Глава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The TelegraphГлава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The Telegraph
"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных
Блок рекламы


Похожие новости
Польша недовольна, что Украина выдвигает условия для возобновления эксгумацииПольша недовольна, что Украина выдвигает условия для возобновления эксгумации
Украина инициирует трехсторонние переговоры по поставкам газа с РоSSией и ЕСУкраина инициирует трехсторонние переговоры по поставкам газа с РоSSией и ЕС
Порошенко: Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долгаПорошенко: Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долга
Украина остается основной целью роSSийской пропаганды, - EU East StratCom Task ForceУкраина остается основной целью роSSийской пропаганды, - EU East StratCom Task Force
Порошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествоватьПорошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествовать
Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФПорошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФ
Порошенко: Украина примет корабли из Крыма только вместе с КрымомПорошенко: Украина примет корабли из Крыма только вместе с Крымом
Украина получила от ЮНИСЕФ 220 тыс. доз бельгийской вакцины от кориУкраина получила от ЮНИСЕФ 220 тыс. доз бельгийской вакцины от кори
МВД: Украина в 2017 году вышла из группы стран, где процветает торговля людьмиМВД: Украина в 2017 году вышла из группы стран, где процветает торговля людьми
На Донбассе воевали около тысячи белорусов, - расследование
Последние новости
Подгружаем последние новости