Гройсман упрекнул "Нафтогаз" в недостаточных запасах газа

"Нафтогаз Украины" должен был быть более осмотрительным".

Премьер Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз Украины" должен был закачать в подземные хранилища больше газа, страхуясь от действий "Газпрома".

"Страна-агрессор всегда будет находить варианты, чтобы нанести вред Украине. В энергетическом плане НАК "Нафтогаз Украины" должен был быть более осмотрительным и заранее должен был создавать запасы газа", - приводятся слова Гройсмана на сайте правительства.

Премьер прогнозирует, что ко вторнику-среде ситуация "будет полностью стабилизирована".

Напомним, "Газпром" после решения Стокгольмского суда о взыскании более 4 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" снизил давление в газотранспортной сети, что привело к дефициту газа в Украине.

Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора. Кроме того, "Нафтогаз" подписал с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа. Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок - более 60 млн куб. м. Поставки начались в пятницу в 6:00.

Со 2 марта в Украине введен пятидневный национальный план действий по экономии газа. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, закрытие детсадов, школ и вузов, рекомендацию промышленности экономить газ.