Гройсман упрекнул "Нафтогаз" в недостаточных запасах газа

"Нафтогаз Украины" должен был быть более осмотрительным".

Гройсман упрекнул "Нафтогаз" в недостаточных запасах газа
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз Украины" должен был закачать в подземные хранилища больше газа, страхуясь от действий "Газпрома".

"Страна-агрессор всегда будет находить варианты, чтобы нанести вред Украине. В энергетическом плане НАК "Нафтогаз Украины" должен был быть более осмотрительным и заранее должен был создавать запасы газа", - приводятся слова Гройсмана на сайте правительства.

Премьер прогнозирует, что ко вторнику-среде ситуация "будет полностью стабилизирована".

Напомним, "Газпром" после решения Стокгольмского суда о взыскании более 4 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" снизил давление в газотранспортной сети, что привело к дефициту газа в Украине.

Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора. Кроме того, "Нафтогаз" подписал с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа. Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок - более 60 млн куб. м. Поставки начались в пятницу в 6:00.

Со 2 марта в Украине введен пятидневный национальный план действий по экономии газа. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, закрытие детсадов, школ и вузов, рекомендацию промышленности экономить газ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Супрун позволила мочить пробу МантуСупрун позволила мочить пробу Манту
Глава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The TelegraphГлава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The Telegraph
"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман рассказал, что будет с отоплением многоэтажек в УкраинеГройсман рассказал, что будет с отоплением многоэтажек в Украине
Гройсман исключил отставку КоболеваГройсман исключил отставку Коболева
В Украине для экономии газа до 12 марта закрывают все учебные заведения (обновлено)В Украине для экономии газа до 12 марта закрывают все учебные заведения (обновлено)
В Украине для экономии газа до 6 марта закрывают все учебные заведенияВ Украине для экономии газа до 6 марта закрывают все учебные заведения
Украина инициирует трехсторонние переговоры по поставкам газа с РоSSией и ЕСУкраина инициирует трехсторонние переговоры по поставкам газа с РоSSией и ЕС
Гройсман возглавил комиссию по защите бизнеса от силовиковГройсман возглавил комиссию по защите бизнеса от силовиков
Гройсман назвал "бытовым терроризмом" акцию РНС возле дома ЛуценкоГройсман назвал "бытовым терроризмом" акцию РНС возле дома Луценко
Гройсман: Силовики ведут себя с бизнесом как "дикари и недоумки"Гройсман: Силовики ведут себя с бизнесом как "дикари и недоумки"
Гройсман объявил об участии в ближайших выборах РадыГройсман объявил об участии в ближайших выборах Рады
Гройсман потребовал от Москаля извиниться за брань в адрес СупрунГройсман потребовал от Москаля извиниться за брань в адрес Супрун
Последние новости
Подгружаем последние новости