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2018-03-02
Умер отец политзаключенного в РоSSии Сущенко
Не дождавшись освобождения сына, сегодня умер 78-летний Владимир Сущенко — отец украинского политзаключенного Романа Сущенко.
Об этом у себя в Facebook сообщила супруга незаконного удерживаемого в РоSSии журналиста Анжелика Сущенко.
«Не выдержало сердце», — уточнила она.
Информагентство Укринформ, в котором работал до задержания в Москве Роман Сущенко, отмечает, что Владимир Сущенко тяжело воспринял новость о сыне.
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