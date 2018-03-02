Умер отец политзаключенного в РоSSии Сущенко

Не дождавшись освобождения сына, сегодня умер 78-летний Владимир Сущенко — отец украинского политзаключенного Романа Сущенко.

Об этом у себя в Facebook сообщила супруга незаконного удерживаемого в РоSSии журналиста Анжелика Сущенко.

«Не выдержало сердце», — уточнила она.

Информагентство Укринформ, в котором работал до задержания в Москве Роман Сущенко, отмечает, что Владимир Сущенко тяжело воспринял новость о сыне.