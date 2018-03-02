Гройсман исключил отставку Коболева

Премьер пообещал поставки газа из Польши с завтрашнего дня.

Гройсман исключил отставку Коболева
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман исключает отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

"Это просто ошибка, которую допустил НАК, ее нужно исправить. Они рассчитывали на то, что РоSSия цивилизованным способом исполнит решение суда, но мы всегда должны помнить, с кем мы имеем дело", - подчеркнул Гройсман.

Об этом он заявил на брифинге в Кабинете министров, передает Укринформ.

Газ из польского направления в рамках контрактов, заключенных НАК "Нафтогаз Украины", начнет поступать в Украину с завтрашнего дня.

"Завтра в соответствии с контрактами, которые заключил "Нафтогаз", европейский газ будет поставляться в Украину. Это стабилизирует и сбалансирует систему", - заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" подписал с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа.


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