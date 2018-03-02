Командование Воздушных сил потеряло секретный приказ

СБУ расследует уголовное производство.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.

Указывается, что по факту отсутствия документа с грифом секретности в командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование.

Сообщение пресс-центра Воздушных сил ВСУ стало реакцией на распространение в СМИ определения Винницкого городского суда от 20 февраля. В документе отмечается, что Следственный отдел УСБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по №22018020000000005 от 12.02.2018, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 422 УК Украины, по факту потери материального носителя секретной информации.

Речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10.03.2017 № 1т/05 "Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в особый период".

Указывается, что 7 февраля, в ходе проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и других материальных носителей секретной информации за 2017 в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ обнаружено отсутствие материального носителя секретной информации.

Командование Воздушных сил базируется в Виннице.