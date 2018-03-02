Суд разрешил Добкину выезжать за границу

Депутату вернули загранпаспорт.

Суд разрешил Добкину выезжать за границу
Фото: Сергей Нужненко

Печерский райсуд Киева не продлил обязательства по сдаче загранпаспортов народному депутату от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину.

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Запрет на выезд за границу, так же как и обязательства по сдаче паспортов, действовали до 1 марта, так что теперь Добкин, согласно решению суда, может свободно выезжать из Украины.

Прокуратура ходатайствовала о запрете Добкину покидать Киев и Харьков без разрешения следователей и продлении срока сдачи паспортов, однако суд оба ходатайства отклонил.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство об обязательствах для Добкина прибывать к следователям по первому вызову либо официально сообщать о причине неявки, а также сообщать им о месте своего пребывания.

Напомним, Добкин подозревается в совершении преступлений по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения около 78 га земельных участков Харькова оценочной стоимостью более 220 млн гривен.

13 июля 2017 года Верховная Рада сняла неприкосновенность и одобрила арест депутата Добкина. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с залогом 50 млн гривен. Залог был внесен депутатом Вадимом Новинским (ОБ) и бывшим вице-премьер-министром Борисом Колесниковым.


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