Суд разрешил Добкину выезжать за границу
Депутату вернули загранпаспорт.
Печерский райсуд Киева не продлил обязательства по сдаче загранпаспортов народному депутату от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину.
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Запрет на выезд за границу, так же как и обязательства по сдаче паспортов, действовали до 1 марта, так что теперь Добкин, согласно решению суда, может свободно выезжать из Украины.
Прокуратура ходатайствовала о запрете Добкину покидать Киев и Харьков без разрешения следователей и продлении срока сдачи паспортов, однако суд оба ходатайства отклонил.
Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство об обязательствах для Добкина прибывать к следователям по первому вызову либо официально сообщать о причине неявки, а также сообщать им о месте своего пребывания.
Напомним, Добкин подозревается в совершении преступлений по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения около 78 га земельных участков Харькова оценочной стоимостью более 220 млн гривен.
13 июля 2017 года Верховная Рада сняла неприкосновенность и одобрила арест депутата Добкина. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с залогом 50 млн гривен. Залог был внесен депутатом Вадимом Новинским (ОБ) и бывшим вице-премьер-министром Борисом Колесниковым.
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