На Донбассе объявлено очередное перемирие с 5 марта

Пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика обнародовала заявление ТКГ.

На Донбассе объявлено очередное перемирие с 5 марта
Фото: Макс Левин

Трехсторонняя контактная группа официально заявила о начале полного и бессрочного прекращения огня на Донбассе, начиная с 00:01 5 марта.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей … подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины и, руководствуясь ранее достигнутыми соглашениями и обязательствами сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 05 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. (по киевскому времени)", - говорится в заявлении ТКГ от 2 марта, переданном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.

Кроме того, ТКГ подчеркивает важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; неприменения огня, включая ответный огонь; избегания наступательных действий и разведывательных операций.

В заявлении речь также идет о важности строгого запрета, в частности, ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи их, а также преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

"Трехсторонняя контактная группа … повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", - подытоживается в заявлении.

Напомним, 28 февраля, после заседания ТКГ в Минске, о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 марта заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик уточнил, что решение о перемирии пока не принято.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в среду не сообщала о планах ввести новое перемирие. При этом она отмечала, что в районе пгт Станица Луганская Луганской области 5 марта может пройти разведение сил и средств сторон от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины.

Предыдущее, так называемое рождественское, перемирие было объявлено с 23 декабря.


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