На Донбассе погиб военный, еще двое ранены

Обстрелы зафиксированы у Троицкого и Авдеевки.

На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
Фото: Макс Левин

С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 шесть вражеских обстрелов. Погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

На Луганском направлении роSSийско-оккупационные войска применили 120-мм минометы по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Троицкого, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении противник неоднократно из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.

Напомним, убитый в пятницу военнослужащий стал 2 383-м солдатом, погибшим в бою с начала войны. Небоевые потери ВСУ за почти четыре года боевых действий на Донбассе составили 927 военнослужащих.

Кроме солдат ВСУ, на Донбассе гибли военнослужащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, бойцы добровольческих батальонов.


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