Новый глава "Укроборонпрома" назначил двух замов

Еще шесть заместителей остаются с предыдущего состава.

Глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин назначил своими заместителями Сергея Омельченко и Юрия Шутя.

На сайте "Укроборонпрома" Омельченко значится как первый замгендиректора, а Шуть - как заместитель по авиастроению и производству.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", Омельченко - выпускник Академии СБУ по специальности "Правоведение", имеет опыт работы на руководящих должностях в украинских и международных компаниях. С сентября 2017 года и до последнего назначения - советник гендиректора, директор юридического департамента госкомпании "Укрспецэкспорт".

Шуть с мая 2013 года и до последнего времени занимал должность гендиректора - председателя правления госпредприятия "Завод Электротяжмаш" (Харьков). Ранее работал главным инженером ЗАО "Харпластмасс", возглавлял ОАО "Харьковский подшипниковый завод".

На сайте "Укроборонпрома" значатся еще шесть замов, они были назначены до прихода Букина.

Напомним, президент Петр Порошенко указом от 21 февраля 2018 года назначил главой госконцерна "Укроборонпром" гендиректора госкомпании "Укрспецэкспорт" Букина вместо возглавлявшего госконцерн с июля 2014 года Романа Романова.

Букин - выходец из госкомпании "Укрспецэкспорт". С апреля 2015 года - и.о. гендиректора, с февраля 2016 года - гендиректор ГК "Укрспецэкспорт". В 2012-2013 гг. – замгендиректора госконцерна "Укроборонпром".

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.