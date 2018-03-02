Порошенко созвал совещание из-за решения "Газпрома" разорвать газовые контракты
Расторжения в одностороннем порядке невозможно, заявил президент.
Президент Петр Порошенко созвал совещание в связи с решением роSSийского "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.
В совещании приняли участие вице-премьер по ЖКХ Геннадий Зубко, министр энергетики Игорь Насалик, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль и главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Выступление Порошенко в начале заседания обнародовала пресс-служба президента.
Порошенко заявил, что контрактами между "Нафтогазом" и "Газпром" не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке.
"Подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", - отметил он.
Порошенко также заявил, что Украина проинформировала послов иностранных государств о ситуации.
"Мы приветствуем заявления наших международных партнеров относительно действий "Газпрома". Они хорошо понимают, кто несет ответственность за попытку создать кризис. МИД Украины проинформировал наших партнеров о мерах, которые предпримет наше государство. Поступок "Газпрома" выдает его как ненадежного поставщика", - отметил он.
Он также заверил, что транзиту газа в Европу ничего не угрожает.
"Украина подтвердила статус надежного транзитера, а "Газпром", к сожалению, снова попытался применить поставки газа как механизм политического давления. У них ничего не получится! Уверен, что контракт с "Газпромом" не будет разорван, а транзиту ничего не угрожает", - заявил Порошенко.
Он также заверил, что энергетическая ситуация в стране находится под контролем.
Напомним, о решении немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта. Причиной этого стало решение Стокгольмского арбитража, который обязал роSSийскую компанию выплатить Украине $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.
Позже в "Газпроме" уточнили, что речь не идет о немедленном прекращении транзита. Для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс в Стокгольмском арбитраже.
Газовый и транзитный контракты между Украиной и Россией действуют до конца 2019 года.
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