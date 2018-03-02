Генштаб сообщил боевые и небоевые потери с начала войны

Каждый третий солдат погиб не в бою.

Генштаб сообщил боевые и небоевые потери с начала войны
Фото: Макс Левин

Небоевые потери Вооруженных сил Украины за почти четыре года боевых действий на Донбассе составили 927 военнослужащих. Еще 2 382 пали в бою.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос Українських Новин.

Данные предоставлены по состоянию на 2 марта.

Генштаб отказался предоставить информацию, сколько зафиксировано самоубийств военных на Донбассе, сославшись на закон о гостайне.

Напомним, в минувшем году небоевые потери ВСУ на Донбассе составили 98 солдат.

Небоевые потери украинской армии в 2016 году составили 256 солдат.

Стоит отметить, что, кроме солдат ВСУ, на Донбассе гибли военнослужащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, бойцы добровольческих батальонов.


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