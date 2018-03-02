Прокуратура подала апелляцию на приговор Топазу

Харьковский сепаратист получил 8 лет, хотя обвинение просило 15.

Прокуратура Харьковской области обжаловала в апелляционном суде приговор Игнату Кромскому, известному по позывному Топаз. Киевский районный суд Харькова 30 января приговорил его к 8 годам лишения свобода, хотя обвинение просило 15 лет.

На сайте прокуратуры говорится, что Топаз был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участвовал в избиении евромайданивцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организовывал массовые беспорядки 14 марта 2014 года на улице Рымарской, во время которых погибли люди.

Он обвиняется по ч.1 ст.110 (сепаратизм), ч.1 ст.28 ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.2 ст.28 ч.2 ст.289 (угон автомобиля) Уголовного кодекса. Поэтому 8 лет лишения свободы - слишком мягкое наказание.

Напомним, что большую часть срока Топаз уже отсидел, так как по "закону Савченко" день в СИЗО до июня 2017 года засчитывался как два дня основного наказания. То есть ему остается отбывать наказание около двух лет.

Топаза задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. 25 апреля 2014 года Топаза задержали повторно в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.