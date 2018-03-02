Столица Буркина-Фасо подверглась нападению боевиков

Рядом со штаб-квартирой армии страны были слышны взрывы и выстрелы.

Столица Буркина-Фасо подверглась нападению боевиков
Фото: twitter.com/LettreContinent

Столица Буркина-Фасо Уагадугу подверглась нападению боевиков в пятницу, 2 марта. Атака была направлена, в частности, Генштаб вооруженных сил этой африканской страны.

Би-би-си сообщает, что рядом с французским посольством, расположенном в центре Уагадугу, и штаб-квартирой армии Буркина-Фасо слышны взрывы и выстрелы. Очевидцы рассказали о вооруженных людях, которые подъехали на машине и направились к зданию посольства. На месте работают полиция и спецслужбы. О личностях нападавших пока ничего неизвестно.

Издание Local France со ссылкой на AFP пишет, что целями нападавших стали посольство, Французский культурный центр в Уагадугу и штаб-квартира армии Буркина-Фасо. Все три места находятся недалеко друг от друга. Издание пишет о пяти вооруженных мужчинах, которые вышли из машины и открыли стрельбу по направлявшимся в посольство. Мэр города заявил, что нападающих было больше 10 и они использовали автомобиль со взрывчаткой. Позднее правительство сообщило, что четверо из нападавших убиты.

Глава Минобороны Буркина-Фасо Жан-Клод Буда назвал происходящее террористической атакой.

Буркина-Фасо расположено в южной части Сахары и часто подвергается нападениям со стороны джихадистов. В январе 2016 года в результате нападения на гостиницу Splendid в Уагадугу погибла украинская семья - трое взрослых и 9-летний ребенок.


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