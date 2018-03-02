Суд арестовал подозреваемых в организации покушения на главу ГПЗКУ
Каждому определен залог в 350 тыс. гривен.
Печерский районный суд Киева арестовал четверых подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе против руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), с возможность выхода под залог.
Соответствующее решение суда было принято вечером в четверг, 1 марта, передает РБК-Украина.
Подозреваемыми являются Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик. Каждому из них определен залог в размере 350 тыс. гривен.
Также подозреваемым на период следствия запрещено общаться друг с другом. Напомним, в ноябре прошлого года Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемого в нападении с молотком на зампреда ГПЗКУ Олега Швеца.
Правоохранители выяснили, что нападение на руководство ГПЗКУ заказали из-за его профессиональной деятельности.
28 февраля 2018 года полиция задержала четырех подозреваемых в организации покушения.
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Политика
02.03.2018 11:51