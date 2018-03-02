Флаги "ДНР" на горных вершинах: в Украине разгорается скандал из-за альпинистов-сепаратистов

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Покорители вершин из Федерации альпинизма и скалолазания Украины поднимаются в горы с флагом «ДНР». В соцсетях набирает обороты движение с требованием выгнать симпатизирующих сепаратистам спортсменов из украинской Федерации.

Известно, что эти спортсмены уже не раз устанавливали флажки «ДНР» в различных горных высших точках мира, сообщает Час Пик.

В 2016 г. в Таджикистане Макеенко и Пугачев поднялись на пик Абу Али ибн Сины. В 2017 г. Палий и Макеенко взобрались на Килиманджаро. Разворачивали они флаг «ДНР» и на Эльбрусе.

Палий занимает пост главы «федерации альпинизма ДНР», Макеенко является инструктором по альпинизму в «республике». При этом, они числятся членами украинской Федерации.

Об этом в Facebook сообщила активистка Ирина Данилюк. Она сообщила, что сделала запрос о членстве этих трех альпинистов-сепаратистов в Федерацию, где получила достаточно грубый ответ.

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Данилюк обратилась с открытым коллективным заявлением к Президенту Федерации альпинизма и скалолазания Украины Валентину Симоненко с требованием исключить данных спортсменов из Федерации. Свое обращение активистка разместила в соцсетях.

Пользователи соцсетей активно распространяют пост Данилюк и оставляют свои комментарии, присоединяясь к требованиям.

соцсети
соцсети
соцсети
соцсети

Напомним, главарь боевиков ОРДО Захарченко издал «закон о госфлаге ДНР», которым обязал на все объединения, предприятия, учреждения и жилые дома в праздничные дни вывешивать стяги «ДНР». Согласно закону, эти флаги должны постоянно висеть на зданиях общеобразовательных организаций.


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