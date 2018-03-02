Митингующие убрали часть палаток из Мариинского парка в Киеве
Остальные палатки обещают свернуть в течение 3-4 дней.
Митингующие убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве, оставшиеся планируют убрать в ближайшие дни.
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что протестующие передвинули забор, который ограждал палатки в Мариинском парке, дальше от памятника Ватутину и ближе к Верховной Раде.
Как рассказал народный депутат Егор Соболев в четверг планировалось убрать 10 палаток из парка. Часть их свернули, а часть убрать не удалось, потому что они примерзли.
"В зависимости от погоды планируется, что палатки будут свернуты в течение 3-4 дней, но мы не будем убирать все палатки из Мариинского парка. Мы сохраним те, которые идут по линии площади Конституции и туда, дальше за забор", - сказал Соболев.
Он также заявил, что палатки, которые расположены на проезжей части улицы Грушевского, будут убраны, "как только будет принят закон в целом об Антикоррупционном суде".
Напомним, 17 октября 2017 года сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили установили палатки на улице Грушевского и под Верховной Радой. Они требовали от президента внести в парламент законопроект об Антикоррупционном суде.
1 марта 2018 года парламент принял этот законопроект в первом чтении.
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02.03.2018 11:46