Митингующие убрали часть палаток из Мариинского парка в Киеве

Остальные палатки обещают свернуть в течение 3-4 дней.

Митингующие убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве , оставшиеся планируют убрать в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что протестующие передвинули забор, который ограждал палатки в Мариинском парке, дальше от памятника Ватутину и ближе к Верховной Раде.

Как рассказал народный депутат Егор Соболев в четверг планировалось убрать 10 палаток из парка. Часть их свернули, а часть убрать не удалось, потому что они примерзли.

"В зависимости от погоды планируется, что палатки будут свернуты в течение 3-4 дней, но мы не будем убирать все палатки из Мариинского парка. Мы сохраним те, которые идут по линии площади Конституции и туда, дальше за забор", - сказал Соболев.

Он также заявил, что палатки, которые расположены на проезжей части улицы Грушевского, будут убраны, "как только будет принят закон в целом об Антикоррупционном суде".

Напомним, 17 октября 2017 года сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили установили палатки на улице Грушевского и под Верховной Радой. Они требовали от президента внести в парламент законопроект об Антикоррупционном суде.

1 марта 2018 года парламент принял этот законопроект в первом чтении.