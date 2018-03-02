Порошенко: Фронт международной военной поддержки Украины открыт
Президент Петр Порошенко прокомментировал официальное подтверждение поставок противотанковых комплексов "Джавелин" в Украину.
Соответствующий пост опубликован в Фейсбуке Порошенко, передает Час Пик.
"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - «Джавелины»!
Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной военной поддержки Украины открыт!
Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против роSSийской агрессии на Донбассе.
Благодарен Президенту Дональду Трампу и всей команде поддержки Украины за важное историческое решение.
Только единством и солидарностью можно остановить роSSийского агрессора и уберечь Свободный Мир от его маниакальных амбиций!" - отметил президент.
Напомним, что в США впервые официально подтвердили передачу "Джавелинов" Украине.
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