Задержанные в РФ пограничники вернулись в Украину

На границе в Харьковской области состоялся обмен в формате "2 на 2".

Задержанные в РФ пограничники вернулись в Украину
Фото: Facebook/Петро Порошенко

На пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией в пределах Харьковской области состоялся обмен двух россиян на двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в октябре прошлого года.

Об этом сообщает УНН.

Обмен состоялся на нейтральной полосе украинско-роSSийской государственной границы. Сначала украинская сторона вывела россиян, а потом роSSийская - украинцев.

Все это фиксировала одна и другая сторона.

Президент Петр Порошенко приветствовал освобождение заложников.

"Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!",- написал президент в Фейсбуке.

Как сообщалось ранее, сегодня домой из РоSSийской Федерации вернутся двое заложников - украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь. Украина передаст РоSSии задержанных в Херсонской области двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Напомним, двое военнослужащих Госпогранслужбы Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь пропали без вести на границе с Россией в Сумской области 3 октября прошлого года. Затем стало известно, что они задержаны роSSийскими силовиками и арестованы судом в Брянской области. 10 октября секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что пограничников задержали на нейтральной полосе, то есть на территории Украины.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что украинцы были похищены во время консультативно-представительской встречи с роSSийскими пограничниками. Он счел захват сотрудников Госпогранслужбы ответом на задержание двух роSSийских пограничников в Херсонской области.

Украинских пограничников взяли под стражу на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. В Госпогранслужбе сообщили, что по этой статье в РоSSии украинцам грозит заключение до 6 лет.

РоSSиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ на берегу Перекопского залива. По словам главы пограничной службы, во время допроса военные РФ рассказали, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута". Суд взял под стражу задержанных сотрудников ФСБ РоSSии.

28 февраля 2018 года президент Порошенко заявил, что до конца недели еще двое украинских заложников вернутся домой.


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