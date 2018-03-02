Задержанные в РФ пограничники вернулись в Украину
На границе в Харьковской области состоялся обмен в формате "2 на 2".
На пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией в пределах Харьковской области состоялся обмен двух россиян на двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в октябре прошлого года.
Об этом сообщает УНН.
Обмен состоялся на нейтральной полосе украинско-роSSийской государственной границы. Сначала украинская сторона вывела россиян, а потом роSSийская - украинцев.
Все это фиксировала одна и другая сторона.
Президент Петр Порошенко приветствовал освобождение заложников.
"Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!",- написал президент в Фейсбуке.
Как сообщалось ранее, сегодня домой из РоSSийской Федерации вернутся двое заложников - украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь. Украина передаст РоSSии задержанных в Херсонской области двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.
Напомним, двое военнослужащих Госпогранслужбы Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь пропали без вести на границе с Россией в Сумской области 3 октября прошлого года. Затем стало известно, что они задержаны роSSийскими силовиками и арестованы судом в Брянской области. 10 октября секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что пограничников задержали на нейтральной полосе, то есть на территории Украины.
В свою очередь глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что украинцы были похищены во время консультативно-представительской встречи с роSSийскими пограничниками. Он счел захват сотрудников Госпогранслужбы ответом на задержание двух роSSийских пограничников в Херсонской области.
Украинских пограничников взяли под стражу на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. В Госпогранслужбе сообщили, что по этой статье в РоSSии украинцам грозит заключение до 6 лет.
РоSSиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ на берегу Перекопского залива. По словам главы пограничной службы, во время допроса военные РФ рассказали, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута". Суд взял под стражу задержанных сотрудников ФСБ РоSSии.
28 февраля 2018 года президент Порошенко заявил, что до конца недели еще двое украинских заложников вернутся домой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.03.2018 11:46