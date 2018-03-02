Более 30 боевиков на Донбассе заболели корью, - разведка штаба АТО

РоSSийское командование старается скрыть вспышки инфекционных заболеваний.

Более 30 боевиков на Донбассе заболели корью, - разведка штаба АТО
Фото: mygazeta.com

Временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей угрожает эпидемия кори.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

Отмечается, что роSSийское командование боевиков всячески старается скрыть вспышки инфекционных заболеваний, распространяя информацию о своевременном получении медпомощи.

"На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической", - подчеркнули в штабе.

"По информации разведки штаба АТО командование так называемых армейских корпусов роSSийско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью. На сегодняшний день в медпомощи нуждаются более 30 «ихтамнетов» так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3-й мотострелковой бригады 1АК", - говорится в сообщении.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие, которое уже окрестили "весенним".


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