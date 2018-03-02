В Армении избран новый президент
Впервые в истории страны президента избирали в парламента.
Парламент Армении в пятницу тайным голосованием избрал нового президента. Им стал бывший кандидат от фракций Республиканская партия Армении и Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" Армен Саркисян.
Об этом пишет "Новости-Армения".
Депутаты впервые выбирали главу государства, поскольку страна перешла к парламентской форме правления. Всего в голосовании приняло участие 101 из 105 депутатов. Саркисяна избрали 90 голосами "за" и 10 голосами "против". Один бюллетень признан недействительным.
После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна переходит на парламентскую форму правления. Новоизбранный президент вступит в должность 9 апреля после истечения полномочий действующего главы государства Сержа Саргсяна. В тот же день будут прекращены полномочия действующего президента Армении, а правительство подаст в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией.
Армену Саркисяну 64 года. В 1991-1996 годах он занимал должность временного поверенного по делам Армении, затем – посла Армении в Великобритании. В 1992-1996 годаъ был старшим послом в Европе, послом Армении в Евросоюзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ватикане, главой миссии Армении в ЕС.
В 1996-1997 годах занимал должность премьер-министра Армении. В 1998-1999 годах переназначен послом Армении в Соединенном Королевстве и Ватикане.
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02.03.2018 11:43