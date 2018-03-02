Порошенко просит Луценко проверить штраф Коболеву

Петр Порошенко во время заседания СНБО обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой проверить правомерность начисления Государственной фискальной службой штрафа председателю НАК «Нафтогаз України» Андрею Коболеву.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.