Порошенко просит Луценко проверить штраф Коболеву
Петр Порошенко во время заседания СНБО обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой проверить правомерность начисления Государственной фискальной службой штрафа председателю НАК «Нафтогаз України» Андрею Коболеву.
Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.
«Во время заседания СНБО по вопросам энергетической безопасности государства, в частности неисполнения Россией решения Стокгольмского арбитража и умышленного снижения давления в газотранспортной системе, что может привести к серьезным последствиям, был затронут вопрос штрафов Нафтогаза Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы», — сказал он.
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