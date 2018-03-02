Порошенко назвал американские Javelin сдерживающим аргументом против агрессии РоSSии

"Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт!".

Порошенко назвал американские Javelin сдерживающим аргументом против агрессии РоSSии
Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко поблагодарил США за разрешение продажи Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin и считает, что они станут сдерживающим аргументом против агрессии РоSSии.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - «Джавелины»! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт!", - написал Порошенко.

Он также поблагодарил за такое решение президента США Дональда Трампа и всю команду поддержки Украины.

"Только единством и солидарностью можно остановить роSSийского агрессора и уберечь свободный мир от его маниакальных амбиций!", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Госдеп США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов. США намерены начать поставки комплексов в Украину в марте.

В январе посол США Мари Йованович сообщила, что американское правительство бесплатно предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин".

"Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку. Стоимость одного комплекса, укомплектованного 6-ю ракетами, составляет более миллиона долларов США.


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