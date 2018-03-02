РоSSию обвинили во вмешательстве в энергетический рынок США

В деле снова замешаны соцсети и "разжигающие" посты.

РоSSию обвинили во вмешательстве в энергетический рынок США
Фото: ellicottvilletimes.com

Комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям опубликовал доклад о вмешательстве РоSSии в американский энергетический рынок посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях.

Как передает Deutsche Welle, доклад был опубликован в четверг, 1 марта.

"Американский народ заслуживает того, чтобы узнать, что то, что они видят в социальных сетях - это плод работы иностранных властей, стремящихся подорвать нашу внутреннюю энергетическую политику", - заявил глава комитета, республиканец Ламар Смит.

Своими постами роSSийские агенты пытались повлиять на мнение американцев о трубопроводах, ископаемом топливе, фрекинге и изменении климата, считает Смит.

Конечная цель такого воздействия заключалась в ослаблении американского энергетического рынка, успешно конкурирующего с роSSийскими энергетическими компаниями на мировом рынке. В период с 2015 по 2017 годы в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано до 10 тыс. постов, носящих признаки сознательной манипуляции, говорится в докладе.

Напомним, ранее разведка США нашла доказательства хакерских атак РФ на американские системы голосования.


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