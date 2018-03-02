Верховный Суд оставил без изменений решение суда о залоге Розенблату в 7 млн грн.

Решение обжалованию не подлежит.

Верховный Суд оставил без изменений решение апелляционного суда об избрании меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату в виде залога в 7 млн грн. Об этом говорится в решении суда от 28 февраля.

Кассационная жалоба была подана на решение судьи Апелляционного суда города Киева от 17 августа 2017 года об отказе в открытии производства по апелляционной жалобе Розенблата на постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 18 июля 2017 года (относительно избрания меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату в виде залога в 7 млн грн).

По результатам рассмотрения указанной кассационной жалобы Верховный Суд оставил ее без удовлетворения.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении народных депутатов Борислава РозенблатаиМаксима Полякова.

Розенблат и Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.

Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.