Рева рассказал про новые налоговые изменения

Рева

Если Верховная Рада поддержит законопроект, который предусматривает введение регрессивной шкалы отчислений Единого социального взноса (ЕСВ), Пенсионный фонд получит дополнительно 5 млрд грн в год.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

«Законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты единого социального взноса для тех, чьи зарплаты начисляются миллионами гривен в месяц, разработан в Министерстве социальной политики», – отметили в Минсоцполитики.

Как известно, в настоящее время предел, с которого взимается ЕСВ по ставке 22%, ограничен 15 минимальными зарплатами (55,8 тыс. грн). При этом разработанная регрессивная шкала будет касаться всей суммы зарплаты.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди получали высокие зарплаты, чтобы ЕСВ начислялся со всей суммы заработной платы, а не с 55,8 тыс. грн. Мы разработали регрессивную шкалу, которая позволит отсчитывать социальные взносы со всей суммы зарплаты. Конечно, было бы здорово, если бы отчислялись все 22%, скажем, с 7 млн грн, но это может привести к тому, что начнет сокращаться размер самой зарплаты. Поэтому мы и разработали механизм, который позволит проводить отчисления таким образом, что сумма, с которой исчисляется ЕСВ, будет расти, а процент снижаться», – объяснил Рева.

По данным министерства, в настоящее время в Украине насчитывается 60 тыс. человек, размер месячных зарплат которых превышает 55,8 тыс. грн, а среди них есть и такие, кто получает от одного до нескольких миллионов гривень в месяц.

«Если депутаты Верховной Рады поддержат этот законопроект, бюджет Пенсионного фонда получит дополнительно 5 млрд грн», – подчеркнул Рева.

Источник: Сегодня


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