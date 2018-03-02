Объявлен набор в патрульную полицию Мелитополя

В городе проживают около 155 тыс. человек.

Национальная полиция объявила набор в патрульную полицию Мелитополя Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Олег Золотоноша в Фейсбуке.

"Патрульной полиции в Мелитополе быть! Граждане и активисты, подаем документы и готовимся к зачетам, теперь все зависит от нас", - написал он.

Золотоноша также поблагодарил горсовет за выделение средств на установку 100 камер наблюдения, покупку двух авто для дежурных частей города, планшетов для нарядов полиции, помощи в топливе и т.п.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожской области. В нем проживают около 155 тыс. человек.

Ранее Нацполиция объявила набор в патрульную полицию Белой Церкви Киевской области.

Напомним, с 5 февраля дорожная патрульная полиция начала нести службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения. В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией.

В 2017 году Нацполиция уволила со службы 7,9 тыс. полицейских в 2017 году, а в 2016 году - 15,8 тыс.