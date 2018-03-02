Объявлен набор в патрульную полицию Мелитополя
В городе проживают около 155 тыс. человек.
Национальная полиция объявила набор в патрульную полицию Мелитополя Запорожской области.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Олег Золотоноша в Фейсбуке.
"Патрульной полиции в Мелитополе быть! Граждане и активисты, подаем документы и готовимся к зачетам, теперь все зависит от нас", - написал он.
Золотоноша также поблагодарил горсовет за выделение средств на установку 100 камер наблюдения, покупку двух авто для дежурных частей города, планшетов для нарядов полиции, помощи в топливе и т.п.
Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожской области. В нем проживают около 155 тыс. человек.
Ранее Нацполиция объявила набор в патрульную полицию Белой Церкви Киевской области.
Напомним, с 5 февраля дорожная патрульная полиция начала нести службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения. В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией.
В 2017 году Нацполиция уволила со службы 7,9 тыс. полицейских в 2017 году, а в 2016 году - 15,8 тыс.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.03.2018 11:39
02.03.2018 11:40