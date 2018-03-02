Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ

Андрей Ковальчук был задержан в пригороде Берлина в четверг вечером.

Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ
Фото: clarin.com

Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РоSSию Андрея Ковальчука.

Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена прийти в суд за его арестом", - сказал он.

По словам адвоката, Ковальчук был задержан в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени. Защитник также отметил "корректное поведение" немецких полицейских при задержании.

"Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу", - рассказал Жеребенков.

По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.

Напомним, в декабре 2016 года в школе при роSSийском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 кг кокаина. Из сообщений следовало, что о находке аргентинским полицейским сообщил посол Виктор Коронелли. Кокаин заменили мукой, чемоданы позволили вывезти в РоSSию, где в результате совместной операции задержали подозреваемых, собиравшихся забрать этот груз. МИД РФ и ФСБ заявили, что это была совместная операция правоохранительных органов по пресечению канала наркотрафика.

МИД РФ отрицал любую причастность роSSийских дипломатов к переброске наркотиков, хотя признал вовлеченность в схему бывшего технического сотрудника посольства в Аргентине.




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