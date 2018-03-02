За сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Ни один военнослужащий ВСУ не погиб и не был ранен.

За прошедшие сутки боевики осуществили два прицельных обстрела позиций украинских военнослужащих на Донбассе. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы у Светлодарска и выпустили в сторону позиций ВСУ 10 мин.

На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм вооружения БМП и гранатометов террористы вели огонь в районе Песков.

На других участках нарушений режима тишины не зафиксировано.

"Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие в Донецкой области. С помощью военной инженерной техники они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми н.п. Марьинка и Красногоровка. Таким образом ВСУ пытаются облегчить жизнь местным жителям в тех местах, где работы по очистке снега или невозможны, или опасны для коммунальных служб", - отметили в штабе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. В частности, представитель РоSSии Борис Грызлов сообщил, что новый режим прекращения огня, который окрестили "весенним", может быть объявлен с 5 марта.

Предыдущее, так называемое рождественское, перемирие было объявлено с 23 декабря.