Европарламент поддержал введение санкций против Польши

В Европе считают, что судебная реформа в Польше угрожает независимости судов.

Европарламент поддержал Еврокомиссию в ее действиях против Польши , передает Радио Польша .

Евродепутаты приняли резолюцию, в которой поддержали первый этап процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора ЕС . О подобных мерах ЕК заявила в декабре прошлого, подвергнув критике судебную реформу в Польше , которая, по мнению еврокомиссаров, угрожает независимости судов.

В резолюции говорится, что депутаты Европарламента приветствуют решение Еврокомиссии и призывают польские власти решить проблему. Европейский парламент также призвал страны ЕС действовать оперативно и выразил надежду, что он будет проинформирован о текущей работе.