Полиция Словакии задержала 7 подозреваемых в убийстве журналиста

Среди них есть люди с фамилиями и инициалами, что совпадают с именами итальянских бизнесменов, фигурировааших в последнем расследовании Куцяка.

В полиции Словакии 1 марта заявили о задержании семи человек по делу о расследовании убийства журналиста Яна Куцяка. Всех подозреваемых задержали во время рейдов в семи разных местах на востоке страны, передает Радио Свобода.

По данным полиции, среди задержанных по делу есть люди с фамилиями и инициалами, некоторые из которых совпадают с именами итальянских бизнесменов, что фигурировали в последнем расследовании Куцяка. Среди таких имен указывается Antonino V.

Согласно реестру бизнесменов Словакии, итальянский предприниматель Антонина Вадала некоторое время был совладельцем фирмы вместе с помощницей премьер-министра Роберта Фицо Марией Тросковой. Троскова и секретарь Совета нацбезопасности страны, которые также упоминался в расследовании Куцяка, подали в отставку 28 февраля на фоне ожидания результатов расследования убийства журналиста. Оба отрицают любые правонарушения.

Журналист-расследователь Ян Куцяк был убит вместе со своей девушкой Моникой Куснировой в собственном доме в поселке Велька Мача под городом Трнава. Правоохранители предполагают, что убийство произошло в период с 22 по 25 февраля. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство готово заплатить €1 млн за информацию, которая поможет расследованию.

Мотивом преступления могла быть профессиональная деятельность журналиста, в частности его расследование деятельности итальянской мафии на востоке страны.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Куцяка и его девушки.