Глава Энергетической таможни опроверг наложение штрафа персонально на Коболева

Если НАК не согласен с решением о штрафе, то может обратиться в суд.

Глава Энергетической таможни опроверг наложение штрафа персонально на Коболева
Фото: 24tv.ua

Штраф в размере 8,3 млрд гривен предъявлен не персонально председателю правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, а компании, которую он возглавляет.

Об этом заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский.

"Штраф не на Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса штраф - на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае - НАК "Нафтогаз Украины" и ее руководитель Андрей Коболев", - заявил Пиковский.

При этом он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа.

"Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в "Укравтодоре" руководитель предприятия не гражданин Украины", - пояснил Пиковский.

По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд гривен, поскольку согласно ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

При этом Пиковский отметил, что если НАК не согласен с решением о штрафе, то компания может обжаловать его в центральном аппарате ГФС, а если аппарат примет решение в пользу заявителя и оставит в силе решение таможенного органа, то НАК может обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что ГФС предъявила Коболеву персональный штраф в размере 8,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у роSSийского "Газпрома".

В сентябре прошлого года ГФС Украины заявляла, что НАК "Нафтогаз Украины" уклоняется от уплаты налогов на сумму почти в 2,8 млрд гривен за 2,4 млрд куб. м газа, поставленного "Газпромом" в октябре-ноябре 2015 года.

Реальной причиной Коболев назвал отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" поставлял в "ДНР" и "ЛНР".


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