Чудо-оружие Путина оказалось пафосным маразмом

Один чешский журналист как-то написал, что РоSSия производит видимость великой державы, а больше … ничего не производит. Сегодня, 1 марта, президент РоSSии Владимир Путин в послании Федеральному собранию в очередной раз продемонстрировал живучесть этого тезиса.

Само по себе послание Путина было мрачным блефом, продемонстрировавшим главный продукт современной РоSSии – пафосный маразм. Каждый, кто застал СССР ощутил де-жавю в духе съездов КПСС. Та же торжественность обстановки, восторженные юные лица немногочисленных «комсомольцев», наставления лидера в духе «правильным путем идем, товарищи, но на местах есть перегибы; партия продолжит заботиться о трудящихся; по сравнению с 1913 годом у нас огромные успехи». Однако, в речи Путина было то, чего не было у советских генсеков – ресентимент. Его выступление было построено на ресентименте в духе «нас не слушают, нас не уважают, потому мы можем вот так, смотрите и трепещите, какие виды оружия у нас есть». Для пущей убедительности Путин иллюстрировал свое выступление анимационными роликами. При этом многие наблюдатели сразу обратили внимание, что они были сделаны в явной спешке.

Однако, именно эта анимационная часть обнулила весь пафос выступления Путина. Дело в том, что для иллюстрации чудо-оружия, что поможет РоSSии «спасти мир во всем мире» Путин использовал материал, снятый и показанный на роSSийском телевидении еще 11 лет назад.

Вот скрины из выступления Путина. На первом нас убеждает, что РоSSия создала новый ракетный комплекс «Сармат», который легко обойдется ПРО США .

Дальше Путин рассказывал как эти ракеты будут летать по всему миру как хотят и где хотят. Например, даже через южный полюс.

Вот чудо-оружие приближается к супостату и начинается подготовка к Армагедону.

На этих кадрах мы видим, как чудо-оружие приближается к мирно спящему американскому городу. Кстати, СМИ обратили внимание, что ядерная ракета в ролике Первого канала поражает американский город Сент-Питерсберг в штате Флорида. Британская газета Daily Star пишет, что Флорида – одно из любимых мест отдыха президента США Дональда Трампа. Очевидно, таким образом Владимир Путин хочет мотивировать Дональда к большей сговорчивости. И вот здесь начинается «но»….

Но дело в том, что эти кадры были взяты из роSSийского документального фильма о ядерном щите СССР , снятого еще в 2007 году. Вот скриншот из этого фильма, который каждый может посмотреть на Youtube . Ролик опубликован 11 августа 2011 года. Самое смешное, что в нем идет речь идет о ракете «Сатана», которая была разработана в украинском КБ «Южное».

Эти кадры неоднократно использовались в СМИ . Например, на Youtube есть турецкий фильм о роSSийском оружии, где есть эти же кадры. Этот ролик датирован 2012 годом.

Таким образом, получилась достаточно комичная ситуация, когда грозные месседжи Путина о чудо-оружии были иллюстрированы старым материалом.

Не меньшее удивление вызвали и другие заявления роSSийского президента. Например, он заявил, что РоSSии удалось установить ядерные двигатели на крылатые ракеты и теперь они могут неограниченное время летать над землей, чтобы нанести удар по врагу в самый неподходящий момент. Естественно, что даже далекие от физики люди начали задаваться вопросом как такое может быть. Ведь после запуска ядерные двигатели нельзя включить как обычный двигатель, а включившись, они требуют охлаждения. Поэтому на уровне логики возникает вопрос, как Путин умудрился поддерживать такие ракеты в боеготовом состоянии. В интервью The Insider заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев обратил внимание на эту нелепицу. «Я читал цитаты из заявления Путина. Там какая-то путаница: такие вещи невозможны, да и не нужны в общем-то. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель. Да и нет таких двигателей. Есть в разработке один такой двигатель мегаваттного класса, но он космический и, конечно, никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться — хорошо, если в 2027-м такую установку испытают. Сказать „задним числом“, что в прошлом году были проведены испытания… А где десятилетия проработки? Были некие подобные разработки в Советском Союзе, но все идеи поставить ядерные двигатели на воздушные, а не космические средства — самолеты, крылатые ракеты — были отброшены в 50-х годах прошлого века».

Эти курьезы серьезно смазали пафосную и полную амбиций речь Владимира Путина, оставившую множество вопросов. Зачем эти сотрясения воздуха, кого они должны были удивить? Запад явно не пытается нападать на РоSSию, поскольку вошёл в перезагрузку своей системы. На Западе четко знают один из ключевых постулатов Сюнь-цзы: «Если ты силен, то показывай, что слаб. Если ты слаб, показывай, что ты силен». По сути, вся речь Путина была направлена на то, чтобы убедить внешнего наблюдателя, что у РоSSии все прекрасно и она полна сил. Это хорошо ложится в канву переговоров с США , где свои Кремлю важно усилить свои позиции. Как говорила Екатерина Вторая, хочешь скушать петушка, заказывай индюшку. Вот всему миру и показали ракетно-ядерные индюшки. А по ходу и привели в экстаз внутреннюю аудиторию, готовую положить все на алтарь величия РоSSии. Болезненное кашлянье Путина делало картину этого пафосного маразма законченной. Собственно, это и есть главный продукт современной РоSSии — пафосный маразм. Федеральное собрание напоминало сборище мальчиков и девочек, которые не наигрались в детстве, потому сорок минут затаив дыхание слушали сказки о «последних достижениях ВПК РоSSии», хлопая в ладошки. Это тем комичнее было смотреть, на фоне достижений американского ВПК, которые на себе сполна испытали наемники ЧВК Вагнер в Сирии 7 февраля.

Однако, не следует недооценивать этот пафосный маразм. РоSSия не раз уже доказывала, что готова платить за него по самой высокой ставке.