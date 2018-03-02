Чудо-оружие Путина оказалось пафосным маразмом
Один чешский журналист как-то написал, что РоSSия производит видимость великой державы, а больше … ничего не производит. Сегодня, 1 марта, президент РоSSии Владимир Путин в послании Федеральному собранию в очередной раз продемонстрировал живучесть этого тезиса.
Само по себе послание Путина было мрачным блефом, продемонстрировавшим главный продукт современной РоSSии – пафосный маразм. Каждый, кто застал СССР ощутил де-жавю в духе съездов КПСС. Та же торжественность обстановки, восторженные юные лица немногочисленных «комсомольцев», наставления лидера в духе «правильным путем идем, товарищи, но на местах есть перегибы; партия продолжит заботиться о трудящихся; по сравнению с 1913 годом у нас огромные успехи». Однако, в речи Путина было то, чего не было у советских генсеков – ресентимент. Его выступление было построено на ресентименте в духе «нас не слушают, нас не уважают, потому мы можем вот так, смотрите и трепещите, какие виды оружия у нас есть». Для пущей убедительности Путин иллюстрировал свое выступление анимационными роликами. При этом многие наблюдатели сразу обратили внимание, что они были сделаны в явной спешке.
Однако, именно эта анимационная часть обнулила весь пафос выступления Путина. Дело в том, что для иллюстрации чудо-оружия, что поможет РоSSии «спасти мир во всем мире» Путин использовал материал, снятый и показанный на роSSийском телевидении еще 11 лет назад.
Вот скрины из выступления Путина. На первом нас убеждает, что РоSSия создала новый ракетный комплекс «Сармат», который легко обойдется ПРО США.
Дальше Путин рассказывал как эти ракеты будут летать по всему миру как хотят и где хотят. Например, даже через южный полюс.
Вот чудо-оружие приближается к супостату и начинается подготовка к Армагедону.
На этих кадрах мы видим, как чудо-оружие приближается к мирно спящему американскому городу. Кстати, СМИ обратили внимание, что ядерная ракета в ролике Первого канала поражает американский город Сент-Питерсберг в штате Флорида. Британская газета Daily Star пишет, что Флорида – одно из любимых мест отдыха президента США Дональда Трампа. Очевидно, таким образом Владимир Путин хочет мотивировать Дональда к большей сговорчивости. И вот здесь начинается «но»….
Но дело в том, что эти кадры были взяты из роSSийского документального фильма о ядерном щите СССР, снятого еще в 2007 году. Вот скриншот из этого фильма, который каждый может
Эти кадры неоднократно использовались в СМИ. Например, на
Таким образом, получилась достаточно комичная ситуация, когда грозные месседжи Путина о чудо-оружии были иллюстрированы старым материалом.
Не меньшее удивление вызвали и другие заявления роSSийского президента. Например, он заявил, что РоSSии удалось установить ядерные двигатели на крылатые ракеты и теперь они могут неограниченное время летать над землей, чтобы нанести удар по врагу в самый неподходящий момент. Естественно, что даже далекие от физики люди начали задаваться вопросом как такое может быть. Ведь после запуска ядерные двигатели нельзя включить как обычный двигатель, а включившись, они требуют охлаждения. Поэтому на уровне логики возникает вопрос, как Путин умудрился поддерживать такие ракеты в боеготовом состоянии. В интервью The Insider
Эти курьезы серьезно смазали пафосную и полную амбиций речь Владимира Путина, оставившую множество вопросов. Зачем эти сотрясения воздуха, кого они должны были удивить? Запад явно не пытается нападать на РоSSию, поскольку вошёл в перезагрузку своей системы. На Западе четко знают один из ключевых постулатов Сюнь-цзы: «Если ты силен, то показывай, что слаб. Если ты слаб, показывай, что ты силен». По сути, вся речь Путина была направлена на то, чтобы убедить внешнего наблюдателя, что у РоSSии все прекрасно и она полна сил. Это хорошо ложится в канву переговоров с США, где свои Кремлю важно усилить свои позиции. Как говорила Екатерина Вторая, хочешь скушать петушка, заказывай индюшку. Вот всему миру и показали ракетно-ядерные индюшки. А по ходу и привели в экстаз внутреннюю аудиторию, готовую положить все на алтарь величия РоSSии. Болезненное кашлянье Путина делало картину этого пафосного маразма законченной. Собственно, это и есть главный продукт современной РоSSии — пафосный маразм. Федеральное собрание напоминало сборище мальчиков и девочек, которые не наигрались в детстве, потому сорок минут затаив дыхание слушали сказки о «последних достижениях ВПК РоSSии», хлопая в ладошки. Это тем комичнее было смотреть, на фоне достижений американского ВПК, которые на себе сполна испытали наемники ЧВК Вагнер в Сирии 7 февраля.
Однако, не следует недооценивать этот пафосный маразм. РоSSия не раз уже доказывала, что готова платить за него по самой высокой ставке.
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