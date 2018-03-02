?Суд выпустил под залог подозреваемых в организации покушения на главу ГПЗКУ

Каждому определен залог в 350 тыс. гривен.

Печерский районный суд Киева арестовал четверых подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе против руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), с возможность выхода под залог.

Соответствующее решение суда было принято вечером в четверг, 1 марта, передает РБК-Украина.

Подозреваемыми являются Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик. Каждому из них определен залог в размере 350 тыс. гривен. Постановлением суда всем подозреваемым на период следствия запрещено общаться друг с другом.

Ранее Национальная полиция Украины задержала участников преступной группы, которые подозреваются в организации покушения на одного из руководителей ГПЗКУ. Операция по задержанию преступников проводилась 26 и 27 февраля 2018 года совместно с ГУР МО Украины и Генеральной прокуратурой. Среди задержанных – руководитель одного из структурных подразделений Государственной продовольственно-зерновой корпорации и служащий ГУР.

"26 и 27 февраля 2018 года следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники Департамента внутренней безопасности и Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с работниками Управления собственной безопасности ГУР МО Украины при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины провели мероприятия по задержанию злоумышленников заказчиков, организатора и исполнителей. Всех их задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время в Печерском суде задержанным будет избираться мера пресечения", – сообщили в Нацполиции.

Там также отметили, что покушение на одного из руководителей ГПЗКУ, совершенное 10 ноября 2017 года, было непосредственно связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.