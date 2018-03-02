Во Франции роSSийского художника Павленского оставили под стражей

"Самое главное - это то, что теперь открыты двери. Процесс стал открытым".

Апелляционный суд Парижа в четверг, 1 марта, оставил в силе решение о продлении ареста роSSийскому художнику и акционисту Петру Павленскому, которого вместе с женой обвиняют в "уничтожении чужого имущества общественно опасным способом" за поджог здания Банка Франции.

Как сообщает RFI, рассмотрение жалобы проходило в открытом режиме по требованию стороны защиты.

Заседание началось с рассмотрения ходатайства Павленского сделать слушания о предварительной мере пресечения открытыми. Против этого выступала прокурор, протестовавшая против медиатизации процесса. Адвокат художника Доминик Бейретер-Минков отметила, что открытость слушаний является нормой, а суд за закрытыми дверями - это исключение. Именно против закрытого характера заседаний Петр Павленский 9 февраля объявил сухую голодовку, которую держал 13 дней.

Относительно меры пресечения художник заявил, что для него не имеет значения, оставят ли его под стражей или выпустят на свободу. Суд аргументировал решение о продлении ареста отсутствием гарантий того, что Павленский будет являться по требованию следователей на допросы, а также возможностью рецидива со стороны обвиняемого.

"Самое главное - это то, что теперь открыты двери. Процесс стал открытым. Как сказал Петр, мы победили", - так прокомментировала решение суда соратница Павленского Оксана Шалыгина.

Петр Павленский был задержан в Париже 16 октября за поджог дверей Банка Франции. Он назвал свою акцию "Освещение". Он и его соратница Оксана Шалыгина обвиняются в порче имущества способом, угрожающим жизни людей. Оксана Шалыгина была освобождена из-под ареста в начале января под подписку о невыезде.