Пучдемон отказался возглавить Каталонию
Экс-глава правительства призвал поддержать другого сторонника независимости Каталонии Жорди Санчеса.
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался снова возглавить правительство Каталонии.
Об этом политик заявил в видеообращении из Брюсселя, сообщает elpais.com.
Пучдемон призвал поддержать Жорди Санчеса – другого сторонника независимости Каталонии. В настоящее время Санчес находится в тюремном заключении. Ему предъявлены обвинения в мятеже.
Власти Испании подозревают Пучдемона в незаконном провозглашении независимости Каталонии в конце октября 2017 года, а также в растрате. Сам Пучдемон уехал в Бельгию после того, как 27 октября 2017 года парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона, нарушив Конституцию Испании.
Напомним, ранее испанский суд не разрешил Пучдемону дистанционно возглавить Каталонию.
Руководители сепаратистских партий Каталонии хотели бы, чтобы Пучдемон сохранил влияние в регионе, даже если он не сможет быть избранным главой правительства, для чего ему хотят предоставить символический статус.
9 февраля правительство Испании поддержало "символическое" президентство Пучдемона.
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