Суд отпустил Коханивского под ночной домашний арест

Судебное разбирательство назначено на 5 марта.

Суд отпустил Коханивского под ночной домашний арест
Фото: Сергей Нужненко

Святошинский районный суд Киева избрал лидеру "Добровольческого движения ОУН" Николаю Коханивскому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста без ношения электронного браслета.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд применил к Коханивскому Н. Н. меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток без применения электронных средств контроля для надлежащего выполнения обвиняемым своих процессуальных обязанностей, а также назначил судебное разбирательство на 5 марта 2018 г.", - заявили в суде.

Прокурор ходатайствовал перед судом об избрании Коханивскому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля по месту жительства, ссылаясь на существование рисков сокрытия обвиняемого от суда, уничтожения, сокрытия или искажения им вещей, которые имеют существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения, совершения им другого преступления, а также риска незаконного воздействия на потерпевшего и свидетелей.

Коханивского обвиняют по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство) в связи применением оружия во время драки с националистом Русланом Качмалой (Рэм) возле станции метро "Академгородок" в Киеве. 22 октября Коханивский открыл стрельбу посреди улицы по Качмале и был обезврежен полицейским, который случайно оказался на месте.

Коханивский - лидер радикального националистического движения "ОУН", который неоднократно участвовал в различных акциях в Киеве. В феврале 2017 года его задерживали Европейской площади из-за драки с Национальной полицией. Годом раньше он организовал погромы отделений "Альфа-банка", "Сбербанка РоSSии" и офиса Рината Ахметова.


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