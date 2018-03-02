Подозреваемый в сепаратизме харьковсий соратник Медведчука освобожден из-под стражи

По результатам подготовительного заседания прокурору был возвращен обвинительный акт и отказано в избрании меры пресечения.

Глава Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрей Лесик, который подозревается в сепаратизме, освобожден из-под стражи.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Сегодня освобожден из-под стражи Андрей Лесик! По результатам подготовительного заседания прокурору был возвращен обвинительный акт и отказано в избрании меры пресечения", - написал адвокат в Facebook.

Напомним, сотрудники СБУ задержали Лесика 15 декабря. Ранее ему вручили подозрение по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Дело касается репоста материала на странице в соцсети весной 2014 года с призывом к созданию Одесской народной республики.

Андрей Лесик с 2010 по 2015 был депутатом Харьковского городского совета 6-го созыва, с 2015-го - депутатом горсовета 7-го созыва, членом фракции "Возрождение", возглавляя при этом местный территориальный совет движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Весной 2016 года Лесика лишили полномочий, и его место занял другой депутат. Позже ему удалось через суд отменить решение горсовета, но мандат ему так и не вернули.

Как сообщалось, 30 января Киевский районный суд Харькова продлил арест Лесику до 30 марта 2018 г. включительно.


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