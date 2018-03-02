Армения аннулировала протоколы об отношениях с Турцией

Турция до сих пор отказывается признавать массовые убийства 1,5 млн армян в 1915 году геноцидом.

Армения официально объявила недействительными армяно-турецкие протоколы "Об установлении дипломатических отношений" и "О развитии отношений". Такое решение было принято в четверг, 1 марта, на заседании Совета национальной безопасности Армении, передает DW.

"После подписания протоколов в течение девяти лет Анкара, возвращаясь к своим безосновательным предпосылкам, не только не сделала какого-либо шага для ратификации протоколов, но и не оставила сомнений, что не собирается осуществлять этот процесс", - заявил президент Армении Серж Саргсян.

Кроме того, члены совета безопасности отметили, что Турция создала трудности в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, что способствовало более жесткой позиции Азербайджана.

Обе страны подписали протокол о нормализации отношений в 2009 году. Среди прочего, было согласовано проведение независимого научного исследования убийств сотен тысяч армян в тогдашней Османской империи в 1915 году. Но его так и не было сделано.

Отношения между Арменией и Турцией являются напряженными из-за того, что Турция до сих пор отказывается признавать массовые убийства около 1,5 миллиона этнических армян в 1915 году геноцидом. По мнению Анкары, речь шла о гражданской войне между армянами и турками, в которой были многочисленные жертвы с обеих сторон.

22 февраля этого года парламент Нидерландов признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи. В июне 2016 году такое же решение немецкого Бундестага повлекло правительственный кризис между Берлином и Анкарой.