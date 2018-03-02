Горняки трех шахт прекратили голодовку в Минэнерго

Волынец надеется, что в субботу премьер-министр проведет совещание по поводу ситуации в угольной отрасли.

Горняки госпредприятия "Селидовуголь", объявившие бессрочную голодовку в помещении Минэнергоугля и требовавшие погашения долгов по зарплате, прекратили голодовку.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня под вечер горняки ГП "Селидовуголь" прекратили голодовку. Хотя уже на железнодорожном вокзале они хотели сдавать билеты и возвращаться снова в Минэнергоугля, чтобы продолжить голодовку", - написал он в фейсбуке.

Волынец выразил надежду, что в пятницу, 2 марта, на счет госпредприятия "Селидовуголь" на зарплату горнякам будут перечислены 10 млн гривен.

"Также надеюсь, что в субботу премьер-министр проведет совещание с руководителями соответствующих министерств и ведомств по поводу ситуации в угольной отрасли", - подчеркнул лидер профсоюза.

Как сообщалось, 21 февраля горняки трех шахт объявили голодовку в помещении Минэнерго. Учитывая инфляционные процессы, они также призывали повысить тарифные ставки, а также "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП "Селидовуголь".

Двое шахтеров вернулись домой, один покинул министерство по состоянию здоровья. Еще пятеро шахтеров ГП "Селидовуголь" продолжали голодовку. 28 февраля врачи отметили, что у двух шахтеров ГП "Селидовуголь", которые голодали в помещении Минэнергоугля, было особо тяжелое состояние.


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