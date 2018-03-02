Сурков предложил назвать новое роSSийское оружие в честь боевика Гиви
Сегодня президент РоSSии Владимир Путин рассказал о новом роSSийском оружии. Его помощник Владислав Сурков считает, что оружие стоит назвать в честь погибшего террориста «ДНР» Михаила Толстых, известного как Гиви.
Помощник президента Владислав Сурков заявил, что хочет принять участие в конкурсе на название нового роSSийского вооружения, его вариант — «Гиви».
«<…> Потому что есть такой герой Донбасса», — уточнил он
Напомним, сегодня Владимир Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РоSSии и заявил о начале серийного производства нового ракетного вооружения.
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Политика
02.03.2018 10:36