Сегодня президент РоSSии Владимир Путин рассказал о новом роSSийском оружии. Его помощник Владислав Сурков считает, что оружие стоит назвать в честь погибшего террориста «ДНР» Михаила Толстых, известного как Гиви.

Помощник президента Владислав Сурков заявил, что хочет принять участие в конкурсе на название нового роSSийского вооружения, его вариант — «Гиви».

«<…> Потому что есть такой герой Донбасса», — уточнил он РИА Новости .

Напомним, сегодня Владимир Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РоSSии и заявил о начале серийного производства нового ракетного вооружения.