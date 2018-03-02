Сурков предложил назвать новое роSSийское оружие в честь боевика Гиви

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Сегодня президент РоSSии Владимир Путин рассказал о новом роSSийском оружии. Его помощник Владислав Сурков считает, что оружие стоит назвать в честь погибшего террориста «ДНР» Михаила Толстых, известного как Гиви.

Помощник президента Владислав Сурков заявил, что хочет принять участие в конкурсе на название нового роSSийского вооружения, его вариант — «Гиви».

«<…> Потому что есть такой герой Донбасса», — уточнил он РИА Новости.

Напомним, сегодня Владимир Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РоSSии и заявил о начале серийного производства нового ракетного вооружения.


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