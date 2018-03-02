Директор Института сердца объяснил, как Крысин попал в детское отделение

"У нас были переполнены все палаты, и в таких случаях мы кладем в любую свободную"...

Директор Института сердца Борис Тодуров объяснил, что размещение Юрия Крысина в детское отделение медучреждения было связано с отсутствием свободных мест во взрослом.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Тодуров заявил, что он никогда не был знаком с Крысиным, которого в качестве обычного пациента госпитализировали с болями в сердце.

"У нас были переполнены все палаты, и в таких случаях мы кладем в любую свободную... В этот день было не так много детских поступлений, и две детские палаты, которые примыкают у нас ко взрослому отделению, были свободны. Мы туда кладем, и это был не единственный взрослый пациент, который лежал в детской палате", - пояснил Тодуров.

Он заявил, что "институт не преследует никаких политических целей и никого не выгораживает".

Тодуров также сообщил, что после инцидента с зеленкой Крысин покинул институт.

Напомним, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Крысина считают организатором "титушек", которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев".

На днях Крысина нашли в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца. Минздрав обратился в Институт сердца с просьбой объяснить нахождение в нем Крысина, а также попросил врачей установить, нуждался ли он в госпитализации, или может участвовать в судебных заседаниях.

1 марта Крысин не явился на суд по апелляции на приговор. В суд поступило сообщение об ухудшении его состояния. Заседание перенесли на 19 марта. Суд также разрешил силовой привод в отношении Крысина.