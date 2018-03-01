Глава МИД посетит с рабочим визитом Львов и Польшу

Климкин примет участие в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов в Павлокоме.

Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Львов и Польшу с рабочим визитом 2-3 марта.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

В пятницу, 2 марта, Климкин посетит Львов, где запланированы встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко

Также Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.

В субботу, 3 марта, состоится рабочий визит Климкина в Польшу для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в Павлокоме в марте 1945 года.