Глава МИД посетит с рабочим визитом Львов и Польшу
Климкин примет участие в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов в Павлокоме.
Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Львов и Польшу с рабочим визитом 2-3 марта.
Об этом сообщается на сайте МИДа.
В пятницу, 2 марта, Климкин посетит Львов, где запланированы встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко
Также Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.
В субботу, 3 марта, состоится рабочий визит Климкина в Польшу для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в Павлокоме в марте 1945 года.
Напомним, в Польше с 1 марта вступил в силу новый закон об Институте национальной памяти.
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Политика
01.03.2018 17:41