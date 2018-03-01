Порошенко призвал обеспечить дополнительный контроль за въездом граждан РФ в Украину

"Наконец, это должно заработать и иметь законодательное обеспечение".

Порошенко призвал обеспечить дополнительный контроль за въездом граждан РФ в Украину
Фото: Макс Левин

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопросы контроля за въездом в Украину граждан стран-агрессора. В частности, во время заседания СБНО состоялось обсуждение изменений в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле".

Об этом сообщается на сайте президента.

По словам Петра Порошенко, эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан страны-агрессора, усиление правовой основы механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронного уведомления.

"Наконец, это должно заработать и иметь законодательное обеспечение", - подчеркнул президент.

Он также предложил обсудить комплекс мер по борьбе с коррупцией в соответствующих службах, в частности в Государственной миграционной службе. При этом он отметил положительный эффект от шагов, которые уже были в этой сфере.

Напомним, ранее Порошенко также выступил за уменьшение оснований для предоставления гражданства. "Сейчас украинский паспорт - один из лучших в рейтинге паспортов мира, и он не должен доставаться кому попало, без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе", - подчеркнул президент.

Отметим, что с 1 января 2018 года на границе Украины начала работать биометрическая верификация иностранцев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Еврокомиссия предупредила Венгрию и Польщу о возможном сокращении выплат ЕСЕврокомиссия предупредила Венгрию и Польщу о возможном сокращении выплат ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долгаПорошенко: Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долга
Порошенко помиловал женщину, пожизненно осужденную за двойное убийствоПорошенко помиловал женщину, пожизненно осужденную за двойное убийство
Гонтарева призвала Раду утвердить Смолия главой НБУГонтарева призвала Раду утвердить Смолия главой НБУ
Посол ЕС предостерег Украину от досрочных парламентских выборовПосол ЕС предостерег Украину от досрочных парламентских выборов
Порошенко поздравил украинцев с победой в Стокгольмском судеПорошенко поздравил украинцев с победой в Стокгольмском суде
Безвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - ПорошенкоБезвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - Порошенко
Порошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборахПорошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборах
Порошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествоватьПорошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествовать
Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+
Порошенко заявил, что олигархи не имеют на него влиянияПорошенко заявил, что олигархи не имеют на него влияния
Последние новости
Подгружаем последние новости