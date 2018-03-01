Порошенко призвал обеспечить дополнительный контроль за въездом граждан РФ в Украину

"Наконец, это должно заработать и иметь законодательное обеспечение".

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопросы контроля за въездом в Украину граждан стран-агрессора. В частности, во время заседания СБНО состоялось обсуждение изменений в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле".

Об этом сообщается на сайте президента.

По словам Петра Порошенко, эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан страны-агрессора, усиление правовой основы механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронного уведомления.

"Наконец, это должно заработать и иметь законодательное обеспечение", - подчеркнул президент.

Он также предложил обсудить комплекс мер по борьбе с коррупцией в соответствующих службах, в частности в Государственной миграционной службе. При этом он отметил положительный эффект от шагов, которые уже были в этой сфере.

Напомним, ранее Порошенко также выступил за уменьшение оснований для предоставления гражданства. "Сейчас украинский паспорт - один из лучших в рейтинге паспортов мира, и он не должен доставаться кому попало, без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе", - подчеркнул президент.

Отметим, что с 1 января 2018 года на границе Украины начала работать биометрическая верификация иностранцев.