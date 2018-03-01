Польша недовольна, что Украина выдвигает условия для возобновления эксгумации

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В Польше обеспокоены высказываниями украинского вице-премьера Павла Розенко, назвавшего условиями возобновления поисково-эксгумационных работ в Украине изменение закона об Институте национальной памяти и восстановление украинских памятников в Польше.

Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши, сообщает Европейская правда.

«Вице-президент Совета министров — министр культуры и национального наследия, профессор Петр Глиньский выражает обеспокоенность по поводу новейших, цитируемых СМИ высказываний вице-премьера Украины Павла Розенко, в которых он ставит восстановление эксгумаций в Украине в зависимость, в частности, от изменения закона о ИНП и восстановления украинских памятников в Польше, а также отмены запрета въезда для представителей украинских учреждений», — говорится в заявлении.

По мнению польского Министерства культуры, эти вопросы «не должны быть темой переговоров в СМИ, поскольку для этого проводятся двусторонние встречи».

В министерстве говорят, что изменение закона о ИНП или отмена запрета въезда для представителей украинских учреждений не входят в перечень вопросов, которые регулируются договором от 21 марта 1994 года между правительством Польши и Украины об охране мест памяти жертв войны и политических репрессий, «что, согласно предварительному решению президентов обеих стран, было темой встречи в Варшаве».

В заявлении отмечается, что польская сторона продолжает заявлять о свободе проведения полной инвентаризации украинских мест памяти в Польше, но «аналогично нужно запустить процесс инвентаризации польских мест памяти в Украине».

Как отмечают в ведомстве, «польское правительство гарантирует, что каждая жертва военных действий и репрессий может рассчитывать в Польше на достойное погребение, а также на такой памятник в месте захоронения, который стороны согласуют во время двусторонних переговоров. Поэтому следует еще раз подчеркнуть полную готовность к сотрудничеству Польши с Украиной во время эксгумаций».

Также отмечено, что сначала нужно найти и похоронить всех жертв войны и политических репрессий. «Только потом перейдем к гораздо более сложным вопросам, к дискуссии на тему статуса и способа символического почитания.

Причиной кризиса во взаимоотношениях стало то, что украинская сторона ставит сотрудничество по очевидным вопросам в зависимость от взаимопонимания по намного более сложным символическим вопросам», — отмечается в заявлении польского ведомства.


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