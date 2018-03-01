Во Львове уволенный за пьяное ДТП подполковник полиции восстановился в должности

Cуд решил, что доказательства вождения в состоянии алкогольного опьянения являются недостаточными.

Суд Львова восстановил в должности заместителя начальника Шевченковского отдела полиции Виктора Шкрибляка, которого в сентябре 2017 года уволили за пьяное ДТП.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Cуд решил, что доказательства вождения подполковником полиции в состоянии алкогольного опьянения являются недостаточными.

В выводах служебного расследования говорится, что во время ДТП Шкрибляк "находился с явными признаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования". Однако, на время завершения расследования, когда еще не было решения суда о том, что Шкрибляк был действительно пьяным, руководство Нацполиции уволило его "за грубые нарушения служебной дисциплины".

При рассмотрении иска судья решил, что решение об увольнении Шкрибляка было принято преждевременно.

"Судья решил, что решение принято преждевременно, поскольку отказ от прохождения медосмотра еще не значит, что человек действительно был нетрезв. Таким образом, суд отменил приказ об увольнении Шкрибляка, восстановив его в должности с 16 сентября 2017 года. Кроме этого Нацполиция должна выплатить ему 65,6 тыс. гривен зарплаты за время вынужденного прогула в течение трех с половиной месяцев", - пишет издание.

ДТП с участием Шкрибляка произошло 1 августа 2017 года около 19:20 на ул. Кульпарковской. Полицейский в тот момент не был на службе, он ехал в гражданской одежде в своем личном автомобиле Chery Tiggo. В октябре суд оштрафовал его на 10,2 тыс. гривен и лишил водительских прав, однако в конце декабря 2017 Апелляционный суд Львовской области отменил это решение и закрыл дело. В постановлении суда отмечалось, что в материалах дела не было подтверждения, что Шкрибляк был пьян, а сообщалось лишь, что он отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

Напомним, в январе Николаевский районный суд Львовской области закрыл дело в отношении народного депутата от БПП Андрея Антонищака за вождение автомобиля в нетрезвом виде.