Апелляционный суд отказался отстранить Гаврилову от должности

Решение первой инстанции изменилось только в мотивировочной части.

Апелляционный суд Киева 1 марта отказался отстранить от должности главы Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову, которая подозревается в коррупционном правонарушении.

Судья Виктор Глиняный удовлетворил апелляцию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры частично, пишет "Укринформ".

Постановление судьи Соломенского райсуда Киева от 29 января, которым САП отказали в удовлетворении ходатайства об отстранении Гавриловой, отменено. Но одновременно судья принял новое решение, которым тоже отказал в удовлетворении ходатайства. Постановление изменилось только в мотивировочной части.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Ей вменяют то, что в ее декларации не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены. Гаврилова считает, что не должна была декларировать это имущество.