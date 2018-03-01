?Замминистра экономики Бровченко сменил Гладковского во главе комиссии ОПК при СНБО

Комиссия была создана в июне 2015 года как рабочий орган СНБО.

Президент Петр Порошенко 1 марта уволил Олега Гладковского с должности главы Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса при Совете национальной безопасности и обороны.

Эту должность занял заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, сообщается в указе №50/2018.

Комиссия ОПК была создана в июне 2015 года как рабочий орган СНБО.

"Работа Комиссии ОПК была направлена на решение двух основных вопросов. Во-первых, это координация деятельности силовых структур и оборонной промышленности для обеспечения проведения ремонта вооружения и военной техники и начала процесса разработки ее новых образцов. Во-вторых, мы пытались заложить основы для дальнейшей системной работы в процессах развития вооружения и военной техники и реформирования оборонной промышленности Украины", - говорится в заявлении Гладковского на сайте СНБО.

Теперь комиссия переходит к системной работе по реализации принятых решений и выполнению плановых документов, и на данном этапе принято решение, что возглавлять ее должен представитель министерства, которое готовит и обобщает предложения по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере функционирования и развития оборонно-промышленного комплекса.

Гладковский между тем остается на должности первого заместителя секретаря СНБО и продолжит возглавлять Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.