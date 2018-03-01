Украина инициирует трехсторонние переговоры по поставкам газа с РоSSией и ЕС

МИД направил ЕС ноту о применении механизма предупреждения кризисных ситуаций в энергетике.

?Украина инициирует трехсторонние переговоры по поставкам газа с Россией и ЕС
Елена Зеркаль
Фото: пресс-служба президента

Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина - Европейский Союз - РоSSия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Фейсбуке.

"Сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража являются угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС. Газпром раз доказывает свою недобросовестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет!", - написала она.

Зеркаль также сообщила, что МИД направил ЕС ноту о применении механизма предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со ст340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации.

"Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина - ЕС - РоSSия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС. История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - добавила замминистра.

Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, "Нафтогаз" должен возобновить закупки роSSийского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

"Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из РоSSии, но "Газпром" отказался и вернул деньги.

28 февраля Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза" по спору с "Газпромом" и постановил, что роSSийский холдинг должен возместить украинской компании $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному между ними транзитному договору (суд признал, что роSSийская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором). Однако с учетом задолженности "Нафтогаза" за уже поставленный газ "Газпром" должен будет заплатить $2,56 млрд. Изначально же украинская компания требовала в суде возмещение $17 млрд.

При этом арбитражный суд отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта с роSSийской стороной в соответствии с законодательством Украины.


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