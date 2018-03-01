Яценюк: незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом

Политик прокомментировал принятое Верховной Радой обращение к мировому сообществу.

Яценюк: незаконные выборы в Крыму ведут к нелегитимности Путина в целом
Фото: пресс-служба

«Мы не должны дать ни малейшего шанса оккупанту усыпить международное внимание», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 1 марта, после того, как парламент принял инициированное «Народным фронтом» обращение к международному сообществу о недопущении и непризнании так называемых «выборов» президента РФ в Крыму.

В 2016 году, напомнил он, фракция НФ также инициировала решение парламента о непризнании «выборов» в Госдуму.

«Нарушения прав человека и очередное преступление против суверенитета Украины и международного права должно стать основанием для дополнительных санкций против оккупантов в Крыму», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Есть также помнить, что незаконное проведение выборов Путина в Крыму означает потерю его легитимности в целом», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов Президента РоSSийской Федерации на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе (№7546). За него проголосовали 255 народных депутатов.


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